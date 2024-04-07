الساحة السياسية تشهد حديثا متزايدا عن الانتخابات البرلمانية المبكرة‎

خاص السومرية

تشهد الساحة السياسية حديثا متزايدا عن الانتخابات البرلمانية المبكرة، حديث حمل اكثر من خيار وتزامن مع الحراك السياسي الذي يقوده السوداني ما شكل صداعا لدى بعض قيادات الاطار التنسيقي خشية خسارة وزنها في الانتخابات المقبلة.



