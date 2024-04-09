توقعات سياسية تشير الى حسم منصب رئيس البرلمان بعد عيد الفطر

خاص السومرية

بعد ازمة امتدت منذ تشرين الثاني الماضي وحتى الان , تذهب المؤشرات نحو قرب موعد اختيار رئيس اصيل للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك لاسيما وان الاحزاب والكتل متفقة على ضرورة حسم المنصب باسرع وقت