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غلاء الأسعار تلغي فرحة العيد بشراء الملابس الجديدة!
خاص السومرية
في مثل هكذا ايام ومع قرب حلول العيد يعتاد العراقيون على التردد الى الاسواق لشراء المستلزمات الخاصة ومنها الملابس الا ان ارتفاع اسعار معظم الماركات وخصوصا ملابس الاطفال اجبر اصحاب الدخل المحدود على التراجع والذهاب نحو بدائل تتماشى مع وضعهم المادي
2024-04-09 | 06:15
2024-04-09T06:15:23+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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غلاء الأسعار تلغي فرحة العيد بشراء الملابس الجديدة!
361 مشاهدة
في مثل هكذا ايام ومع قرب حلول العيد يعتاد العراقيون على التردد الى الاسواق لشراء المستلزمات الخاصة ومنها الملابس الا ان ارتفاع اسعار معظم الماركات وخصوصا ملابس الاطفال اجبر اصحاب الدخل المحدود على التراجع والذهاب نحو بدائل تتماشى مع وضعهم المادي
ما أسباب غلاء الأسعار في الأسواق العراقية بحسب التجار والمواطنين؟ تابعوا التفاصيل في هذا التقرير
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