غلاء الأسعار تلغي فرحة العيد بشراء الملابس الجديدة!

في مثل هكذا ايام ومع قرب حلول العيد يعتاد العراقيون على التردد الى الاسواق لشراء المستلزمات الخاصة ومنها الملابس الا ان ارتفاع اسعار معظم الماركات وخصوصا ملابس الاطفال اجبر اصحاب الدخل المحدود على التراجع والذهاب نحو بدائل تتماشى مع وضعهم المادي

ما أسباب غلاء الأسعار في الأسواق العراقية بحسب التجار والمواطنين؟ تابعوا التفاصيل في هذا التقرير



