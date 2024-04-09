أهالي كربلاء يستقبلون عيد الفطر مع غصّة

مع قرب عيد الفطر تشهد اسواق كربلاء حركة متزايدة من قبل العوائل لشراء ما يحتاجونه من السلع في ظل ارتفاع الاسعار وعدمِ انتظامِ سعرِ صرفِ الدولارِ في حين اثر هذا الارتفاع سلبا على الطبقة الفقيرة والمتوسطة





اذا قال المواطنون لكادر السومرية عن غلاء الأسعار في الأسواق المحلية وكيف برّر أصحاب المحلات إرتفاع الأسعار؟



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