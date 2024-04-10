واحد وعشرون عاما على دخول القوات الامريكية وتغيير نظام الحكم في العراق

وماهي الا سنتان او ثلاث حتى دخلت البلاد دهليز عدم الاستقرار الامني، صراع داخلي انتج ماسمي بالطائفية، التي حصدت الاف الارواح من العراقيين الابرياء، فيما اخذت العجلات المفخخة الحصة الاكبر منهم، حتى راحت تسمى الايام انذاك بالدامية ، فيما تزامن مع هذه الاحداث اعدام رئيس النظام السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بعد ثلاث سنوات من بدء محاكمته.