مقترضون "متنفذون" يسببون خسائر للمصرف العراقي للتجارة بـ 215 مليون دولار

خاص السومرية

يواجه المصرف العراقي للتجارة خسائر تصل لمئتين وخمسة عشر مليون دولار، نتيجة اصدار أحكام قضائية لصالح مقترضين يبدو بانهم مدعومون من جهات متنفذة

