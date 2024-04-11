صراع حول إنتخاب محافظ ديالى

خاص السومرية

تشهد قضية انتخاب محافظ ديالى المزيد من التعقيد، مع مطالبة جهات سياسية بتولي المنصب وجمع التواقيع للحصول عليه، فيما يرى البعض الاخر ان المنصب من استحقاقهم.