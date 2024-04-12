السومرية توثق أجواء ثالث أيام عيد الفطر في الكاظمية (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "أجواء ثالث أيام عيد الفطر السعيد كانت جميلة ومليئة بالفرح والسرور وسط توافد الآلف من الزائرين لمدينة الكاظمية المقدسة".الصور ادناه: