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السومرية توثق أجواء ثالث أيام عيد الفطر في الكاظمية (صور)
خاص السومرية
2024-04-12 | 07:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
1,912 مشاهدة
وثقت عدسة السومرية نيوز، اليوم الجمعة، أجواء ثالث أيام عيد الفطر المُبارك في مدينة الكاظمية.
وقال مراسل السومرية نيوز، ان "أجواء ثالث أيام عيد الفطر السعيد كانت جميلة ومليئة بالفرح والسرور وسط توافد الآلف من الزائرين لمدينة الكاظمية المقدسة".
الصور ادناه:
المحرر:
سعد أحمد
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ثالث ايام عيد الفطر
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