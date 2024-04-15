تساؤلات حول شمول العراق بالرد الصهيوني على ايران

خاص السومرية

بينما كانت الصواريخ الإيرانية تتساقط على منشآت الكيان الصهيوني المحتل، خرجت تصريحات أمريكية وإسرائيلية تؤكد ان العراق كان مصدرًا اضافيًا للصواريخ،، فيما تطرح تساؤلات عن مدى تلقي الأراضي العراقية ردًا اسرائيليًا محتملًا على هذا الهجوم.







