اتفاق سياسي على تشكيل الحكومة بعد عودة السوداني من واشنطن

بعد شد وجذب وتدخل اعلى سلطة في الدولة لحلها توصلت الكتل الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك الى اتفاق على تسمية رئيس حكومتها المحلية، ورئيس مجلس المحافظة وباقي المناصب لتكون الادارة مشتركمصادر سياسية كشفت عن قرب عقد الكتل الفائزة اجتماعا حاسما ومهما مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد عودته من واشنطن لغرض تسمية المحافظ، والإعلان عن تشكيل مجلس المحافظة وفق مبدأ الادارة المشتركة وعدم تهميش أي مكون في المشاركة في الحكومة المحليةللمزيد من التفاصيل في هذا التقرير أعلاه