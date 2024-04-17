إستيراد بضائع بقيمة 60 مليار دولار.. القطاع الصناعي في العراق ينازع!

العراق يستورد بضائع بقيمة 60 مليار دولار خلال عام واحد فقط







غياب الدعم للقطاع الصناعي يتسبب بانفاق اكثر من ستين مليار دولار لاستيراد البضائع، اذ تشهد الصناعة في العراق تعثرا واضحا بسبب اخفاق الوزارة في اعادة الروح للمصانع المعطلة حسب مختصين.



نائب رئيس غرفة تجارة بغداد سابق حسن الشيخ زيني يشرح للسومرية عن المشاكل الخطيرة التي يعاني منها هذا القطاع؟