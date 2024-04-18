البرلمان ينتظر وصول جداول الموازنة والحكومة تدرس الانفاق العالي

لم ينته مجلس الوزراء من اكمال جداول موازنة العام الحالي ، في حين ان مجلس النواب اعد مسودة تتضمن الايرادات المتحققة والتخمينية الموضوعة في الموازنة التي ينتظرها البيت التشريعي والتي وضعت امام تاخيرها جملة من الاستفهامات النيابية حول المسودة الحكومية النهائية .التفاصيل عبر هذا التقرير أعلاه.