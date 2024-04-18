Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فيتو أمريكي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"البارتي" يتحدث عن انتخابات الإقليم ويكشف سبب رفض تسليم الرواتب مباشرة

خاص السومرية

2024-04-18 | 15:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;البارتي&quot; يتحدث عن انتخابات الإقليم ويكشف سبب رفض تسليم الرواتب مباشرة
4,518 مشاهدة

كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب فيان صبري، اليوم الخميس، عن سبب رفض حزبها تسليم الرواتب مباشرة الى الموظفين من قبل الحكومة المركزية، وفيما اشارت الى ان الانتخابات في كردستان لن تحصل دون مشاركة الديمقراطي الكردستاني، اكدت ضرورة تفعيل هيئة مراقبة الايرادات الاتحادية.

وقالت صبري في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "سبب رفض الإقليم لتسليم رواتب الموظفين مباشرة من المركز هو الحق الدستوري الذي لا يمكن التجاوز عليه كون الإقليم لديه حكومة والدستور يضمن ان جزءا من الإيرادات الاتحادية تذهب اليها وهي من تتصرف بها"، مبينة ان "ديواني الرقابة المالية للحكومة الاتحادية والاقليم يعملان على تسوية مالية من 2004 الى 2022 وبعدها سيكشف إذا كان الإقليم يأخذ أكثر من استحقاقه او اقل ونحن مؤيدون لهذه التسوية لأنها ستعطي لكل ذي حق حقه".

*تعديل الموازنة*
 وأضافت، انه "نعمل على تعديل فقرة في الموازنة لان هناك جملة تربط حصة الإقليم بالإنفاق الفعلي بمعنى انه متى ما كان الانفاق الفعلي قليل ستقل الحصة الإقليمية او تحويلها الى الانفاقات الحاكمة، ومن المفترض ان يتم قبل نهاية العام الماضي وتأخر الامر بسبب التشنجات التي حصلت بالفترة الأخيرة مثل قرارات المحكمة الاتحادية وتوطين الرواتب"، مشيرة الى ان "الديمقراطي الكردستاني لم يصوت على المواد الخاصة بالإقليم في الموازنة وانما صوت عليها بشكل عام لمصلحة الشعب العراقي".

*الانتخابات*
 وتابعت صبري، أن "كل الانتخابات السابقة بالإقليم كانت على مستوى عال من الشفافية بشهادة المنظمات التي أشرفت عليها وبعد حل برلمان الإقليم الديمقراطي طالب بالانتخابات لمدة سنتين متتالية"، موضحة ان "قرار المحكمة الاتحادية بهذا الصدد بعيد عن روح الدستور بسبب اقصاء الأقليات وتقليص المقاعد في حلبجة وحرمان 400 ألف صوت من أربيل ودهوك من المشاركة بسبب وجود خلل في بصماتهم".

وشددت على انه "لن تحصل اي انتخابات في كردستان دون الديمقراطي الكردستاني لأننا الحزب الأول في الإقليم والثالث في البرلمان العراقي"، لافتة الى انه "ليس لدينا خوف من الانتخابات لكن من الممكن ان يملى علينا اجواء من عدم الشفافية والنزاهة وهناك اياد لا تريد الاستقرار للإقليم منها خارجية ولن نقبل بها بأي شكل من الاشكال".

*رؤساء الوزراء السابقين*
وأشارت رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الى أن "الكثير من رؤساء الوزراء لم يكن لديهم قرار سياسي حقيقي والكتل السياسية والجو الانتخابي هما المؤثر الحقيقي بحكوماتهم ونحن نتوسم بالسوداني ان يكون له قرار مبني على الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه"، مبينة ان "التفاهمات الأخيرة بين بغداد واربيل جداً إيجابية خصوصا بعد الاجتماعات الأخيرة بين السوداني ومسرور بارزاني وإدارة الدولة الذي شارك به نيجرفان بارزاني لان استقرار العراق وكردستان مرتبطان مع بعض".

واكملت، "نحن لا نتكلم بالشروط وانما الالتزامات من الطرفين التي تم الموافقة عليها في ورقة إدارة ائتلاف الدولة وكل التفاهمات تصب بمصلحة استقرار الدولة وحكومة السوداني التي ندعم جميع خطواتها"، مؤكدة انه "منذ البداية كانت لدينا رؤية بصدد قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص توطين الرواتب لأننا لدينا حقوق دستورية وحتى في الموازنة والاتفاقات السياسية ويجب ان لا تتغير نتيجة الضغط السياسي وفي الاجتماع الأخير تم التأكيد على عدم ادراج الرواتب ضمن أي خانة سياسية".

وبينت، انه "ندعم السوداني في كل خطواته حتى في العلاقات الخارجية مع أمريكا وغيرها من الدول وسياسته المنتجة التي يتكلم بها وعلى كل الكتل السياسية دعم التفاهمات الأخيرة وهي انجاز لحكومتي الإقليم والمركز لأنها أبعدت الطرفين عن شيء من الاحتدام"، مردفة انه "ليس من مصلحة كل الأطراف ان يحصل توتر في العلاقة بين بغداد والاقليم، وهناك حديث عن استمرار تصدير النفط عبر كردستان لأنه يؤثر على إيرادات الدولة الاتحادية ونأمل إعادة العمل بهذا الامر".

وشددت على ضرورة "دعم الكتل السياسية لكل خطوات الحكومة والابتعاد عن التشنجات والصراعات وان تكون الاتفاقات دائمية غير وقتية مع استمرار الحوار"، مستدركة ان "السوداني ملتزم بورقة الاتفاق السياسي والعديد من النقاط تم تطبيقها وبقي القليل منها".

ولفتت الى ان "قانون النفط والغاز بحسب الاتفاق السياسي كان يجب ان يشرع لأهميته والتأخير سببه هو ان تتم الموافقة عليه من قبل جميع المحافظات المنتجة للنفط والحكومتين الاتحادية والاقليم وأيضا ان يكتب بصياغة جديدة ترضي جميع الأطراف".

*إيرادات المنافذ*
اكدت فيان صبري، ان "الرقابة الحكومية بين حكومتي بغداد واربيل منسقتان بشكل كبير جدا، ولكن يجب ان تكون هناك جهة رقابية أخرى تختلف عن الموازنة على جميع المنافذ الاتحادية لمعرفة إيراداتها وتعمل على حسابها وأين وزعت لان بعض المحافظات لم تصل اليها استحقاقاتها"، مضيفة "يجب تفعيل هيئة مراقبة الايرادات الاتحادية".

*توطين الرواتب*
 واستدركت بالقول، انه "تم اختيار 6 بنوك معتمدة من قبل المركزي العراقي في الإقليم لديها احتياطات مالية فيه ليس من ضمنها (الرافدين والرشيد) لان المواطن الكردي يريد استلام راتبه من أي صراف الي والمصرفين الأخيرين الاستلام فيهما من محلات صيرفة التي تستقطع مبالغ مقابل خدماتها"، مختتمة قولها بأن "هناك مشروع يتم العمل عليه بتوزيع 30 ألف جهاز الكتروني في كل مناطق الإقليم يتم خلالها سحب الرواتب من البطاقات الكي كارد لتسهيل الإجراءات على المواطنين وهي كلها تابعة لبنوك موثقة من المركزي العراقي".
 
>> انضم الى السومرية على واتساب

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
Play
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
علناً
Play
علناً
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
Play
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-18
Play
العراق في دقيقة 18-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-18
Morning Live
Play
Morning Live
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
Play
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
Play
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
Play
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
Play
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-17
Play
نشرة ١٧ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق ستوديو نون والمستمعين 17-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-17
Play
سباق ستوديو نون والمستمعين 17-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة الرسالة 17-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-17
Play
فقرة الأبراج وفقرة الرسالة 17-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-17
الأكثر مشاهدة
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
Play
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
علناً
Play
علناً
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
Play
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-18
Play
العراق في دقيقة 18-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-18
Morning Live
Play
Morning Live
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
Play
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
Play
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
Play
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
Play
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-17
Play
نشرة ١٧ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق ستوديو نون والمستمعين 17-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-17
Play
سباق ستوديو نون والمستمعين 17-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة الرسالة 17-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-17
Play
فقرة الأبراج وفقرة الرسالة 17-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-17
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.