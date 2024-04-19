بعد استجواب مدير التربية .. مسؤولون في الديوانية يصفون عمليات الاستجواب بالشكلية

بعد استجواب مجلس محافظة الديوانية لمدير تربية المحافظة. تساءل مواطنون عن جدوى تلك الاستجوابات التي تنتهي بتسويات سياسية من دون محاسبة المتورطين بالفساد.التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حيدر انذار