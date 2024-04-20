العمالة الأجنبية تزاحم أبناء محافظة البصرة على العمل

إيجاد فرص عمل في البصرة اصبح من الامور الصعبة بعد أن اكتظت المحافظة بالعمالة الأجنبية التي تمارس مهناً في مختلف الاختصاصات، الأمر الذي تسبب بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب البصري.ماذا قال رئيس إتحاد نقابات العمال في البصرة احمد فهمي الخفاجي الى كادر السومرية؟تابع التفاصيل في التقرير أعلاه مع علي البطاط