سوق الجمعة.. أكبر أسواق الكوت وأكثرها رواجا في واسط

‏ ارتفاع الاسعار بسبب تقلبات الدولار دفع العديد من اهالي واسط الى ارتياد سوق الجمعة لشراء احتياجاتهم عوضا عن الذهابِ الى المحالِ التجاريةِ التي يعزفُ عنها ذوو الدخل المحدود.ما آراء أصحاب البسطيات والمتبضعين؟التفاصيل في هذا التقرير مع حسين موحان