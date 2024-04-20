هجوم شرس على مصرف التجارة العراقي: تهديد للاستقرار الاقتصادي

بعد حصوله على اشارة B التي تعني بأن المصرف يتمتع بمأمونية مستقرة ليتراجع اليوم لاشارة +CCC فيما تدعو اطراف عدة من ضمنها هيئة النزاهة النيابية كلا من رئيس مجلس الوزراء والادعاء العام بدعم المصرف العراقي للتجارة الذي يتعرض لهجمة شرسة من قبل اشخاص يحاولون استنزاف اموال الشعب والنيل من سمعة اكبر مصرف اقتصادي عراقي اعتمدت عليه البلاد لسنوات طويلة.ما سبب تراجع تصنيف مصرف التجارة العراقي؟التفاصيل في الفيديو أعلاه