مراقبون: على العراق استثمار نقاط القوة للحصول على مخرجات ايجابية

تعديل دفة العلاقات العراقية التركية وتصويبها نحو مسار ايجابي, مهمة جاء بها الرئيس التركي الى العراق في خضم صراع اقليمي دائر, لكنه هدف لا ترتسم ملامحه دون جدية حاضرة لحلحلة عدة ملفات عالقة .. هكذا يقول كثيرون, مع الاشارة لنوعية وطبيعة الازمات القائمة.