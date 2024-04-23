السكك الحديدية: العراق غادر طريق الحرير الى طريق التنمية

وقال الكعبي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان ،"العراق ترك فكرة طريق الحرير على الرغم من انه فكرة عراقية واتجه الى طريق التنمية لانه يمثل مشروع الاقتصاد العراقي لخمسين عام القادمة".وأضاف، ان "المشاريع التي تقوم بها الحكومة العراقية تلاقي اعتراضات وانتقادات من جهات عدة وما تواجهه مشاريع فك الاختناقات خير دليل على هذه الانتقادات"، موضحا ان "مشروع ميناء الفاو الكبير هو الخطوة الأولى لطريق التنمية"، مبينا ان السكك الحديدية سيكون لديها سكك حديد جديدة مرافقة لطريق التنمنية وان ميناء الفاو سيكتمل خلال عام 2025".وأشار الى ان "السكك الحديدية أصبحت ممتدة من البصرة الى الموصل وتقوم بنقل المشتقات النفطية من الشمال الى الجنوب ونساهم في نقل الحبوب بين السيلاوات بالإضافة الى نقل مفردات البطاقة التموينية".وبين الكعبي ان "طريق التنمية من المقرر ان يتم إنجازه في غضون عام 2029 بالتزامن مع انشاء سكك حديدية ترافق طريق التنمية"، موضحا ان "طريق التنمية لن يمر بالقرب من المدن واذا تعارض مع أملاك للمواطنين سيتم تعويض المتضررين وفق قانون الاستملاك اما المتجاوزين فسيتم إزالة تجاوزاتهم عن الطريق".ولفت الى ان "الشراكة مع تركيا ملزمة لانها المنفذ الوحيد للعراق الى أوروبا عبرها اما الدول الأخرى مثل قطر او الامارات فمشاركتهم مساهمة محدودة لان المشروع عراقي بامتياز وان مشاركتهم تعزيز للثقة بالمشروع واهميته الإقليمية".وأوضح الكعبي، ان "جميع دول الجوار مدعوة للمشاركة في مشروع طريق التنمية كونه مشروع إقليمي ويخدم الجميع".