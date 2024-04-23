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الملا: اللقاء مع الرئيس التركي لم يناقش الخلاف السني او رئاسة البرلمان
خاص السومرية
2024-04-23 | 15:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
2,883 مشاهدة
أكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الثلاثاء، ان حضور القوى السنية خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لم يناقش الخلاف السني او اختيار رئيس مجلس النواب.
وقال الملا في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قانة السومرية الفضائية، ان "الاجتماع الذي جمع قيادات المكون السني مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لا يعبر عما تداوله مواقع التواصل الاجتماعي كون الاجتماع تم بترتيب من رئاسة مجلس الوزراء والذي وجه الدعوة لمكونات العراق لتقديم الترحيب بضيف خارجي ومن لم يحضر لا يوجد سبب خارجي لذلك وانما مجرد اجراء برتكولي دبلوماسي".
وأضاف: " الاجتماع جرى فيه الحديث عن مشروع طريق التنمية وما سيتم خلال إنجازه وان البرلمان هو من سيصادق على اتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجانب التركي وما حصل خلال اللقاء لم يناقش أي قضية سنية او انتخاب رئيس لمجلس النواب وانما مجرد لقاء برتكولي".
وأوضح الملا ان "التدخلات الخارجية لا تستطيع ان تفرض شخصية سياسية لان الإرادة الوطنية الداخلية هي من سينتصر وهي من ستختار أي شخصية سياسية".
ولفت الملا الى ان "لقاء أي رئيس دولة مع القوى السياسية ليس فيه عيب ما دام بصورة علنية ورسمي وما حدث خلال زيارة السوداني لامريكا ولقائه مع شخصيات أمريكية كثيرة خير دليل على ان هذه اللقاءات العلنية لا عيب فيها لانها لم تجري في الظل او الخفاء".
وبين الملا ان "اختيار رئيس مجلس النواب سيتم خلال الفترة المقبلة القريبة وما اخر اختيار رئيس للبرلمان هو إصرار الحلبوسي على صناعة رئيس للبرلمان حسب اختياره وحاول ان يمرر اختيار رئيس للبرلمان خلال الجلسة الأولى وفشل أيضا بتعديل النظام الداخلي بسبب تدخل المحكمة الاتحادية التي افشلت مشروعه"، موضحا ان هناك أربعة مرشحين وبعد انسحاب الكريم بقي هناك ثلاثة مرشحين للمنصب".
جهتان تعرقل انتخاب رئيس البرلمان:
وأوضح ان "هناك جهتين تعرقل اختيار رئيس البرلمان وهما الحلبوسي والذي يريد بقاء المندلاوي لحين الانتخابات المقبلة وأطراف من الإطار التنسيقي تريد اخذ حصة المكون في اختيار رئيس البرلمان".
وختم الملا ان "الحلبوسي يخشى من أي شخص ينتخب كرئيس للبرلمان لانه يخاف ان ينتهج النهج الذي انتهجه خلال فترة رئاسته للبرلمان"، موضحا انه "مادام هناك سلاح موازي لسلاح الدولة فلن يكون هناك امان في البلد".
المحرر:
سعد أحمد
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