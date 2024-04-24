غياب الدعم للفلاح فتحت منفذا للمنتجات المستوردة

غياب الدعم الحقيقي للفلاح لسنوات وتحول معظم الأراضي الزراعية الى صحراء قاحلة واسباب أخرى، ادت الى تراجع مخيف في الأنتاج الزراعي للبلاد ما فتح المجال امام المواد المستوردة.امين سر الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية يوسف الخيكاني يشرح للسومرية عن معاناة ومشاكل الفلاحين، وما هي الحلول المطروحة؟تابعوا التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل