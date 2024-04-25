بدء موسم حصاد وتسويق الحنطة في كربلاء

أعلنت محافظة كربلاء عن البدء بموسم الحصاد وتسويق الحنطة بعد ان توقعت الحكومة المحلية وصول الانتاج هذا العام إلى مئتي ألف طن.

بدأت المحافظة مبكرا بعمليات حصاد وتسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي بعد ان شهد توسعا كبيرا في المساحات المزروعة فيما توقعت الحكومة ارتفاع الانتاج الى عشرات الأضعاف عن الموسم السابق.

اليكم ما قاله محافظ كربلاء في التقرير أعلاه.