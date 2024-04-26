مراقبون: العراق يتحرك لرسم خارطة علاقات جديدة مع الجانب الأمريكي

نحو مرحلة جديدة من العلاقات مع الجانب الأمريكي يسير العراق، لتكون بداية الخطوات بإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي، التي ينبغي أن توضع نقاط الاختلاف بينها وبين المصالح العراقية الامريكية المشتركة التي تبدو واشنطن أكثر حرصاً على الحفاظ عليها.التفاصيل كاملة في هذا التقرير