العراق يشهد تحولا في علاقاته .. دعوات لاسناد الحكومة لتقوية الاتفاقات الثنائية مع الدول

يشهد العراق تحولا في شكل العلاقات الدولية والاقليمية استطاع من خلالها استعادة مكانته الريادية حتى اصبح قبلة تتوجه اليها الدول في مجال الاقتصاد ، ولتقوية العلاقات الثنائية مع الاصدقاء يقول المشرعون ان الخطوات الحكومية التي تتحرك نحو فتح صفحة دبلوماسية جديدة تحتاج الى دعم نيابي واسنادها من خلال التشريعات على اقل تقدير.