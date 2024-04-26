الكساد يسيطر على أسواق بغداد بسبب تذبذب سعر الصرف

تعيش اسواق العاصمة حالة من الكساد والفتور منذ مدة، عصفت باصحاب المهن والمحال التجارية لتدفع بالكثيرين لهجر مصالحهم في وقت عزا مواطنون اسباب ذلك الى غياب الدعم الحكومي وتباين اسعار الصرف.ماذا يقول خبراء المال والأعمال عن حال المواطن مع عدم استقرار سعر الصرف؟تابعوا التقرير أعلاه مع امير الخفاجي للمزيد من التفاصيل.