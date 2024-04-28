بالفيديو: توقعات بارتفاع اسعار البيض في العراق‎

توقعات بارتفاع اسعار البيض في بورصة الاسواق واوساط شعبية تنتقد قرار رفع الرسم الكمركي.

بعد قرار رفع الرسم الكمركي لمادة بيض المائدة، انتقد العديد من المواطنين القرار واصفين اياه بغير المدروس الذي من شانه ان يتسبب برفع اسعاره في ظل غياب المراقبة والمحاسبة بحسب معنيين.



قرار يحتاج لمراقبة الاسواق ومحاسبة المخالفين للتسعيرات الرسمية.. هذا ما رآه مختصون في الشان الاقتصادي، شاهد هذا التقرير كامل من السومرية.