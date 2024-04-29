فقرة انتخاب الرئيس رهن التوافقات السياسية لتكون على لائحة اعمال البرلمان

تقود الكتل حراكا مكثفا لحسم منصب رئيس البرلمان ، الجدية في انهاء الازمة وصلت لمديات متطورة وتوقفت عند تحقيق الاجماع السياسي، المشرعون جمعوا اكثر من مئة توقيع لادراج فقرة الانتخاب على جدول الاعمال لكنها لم تدرج وتبحث عن امكانية حصول التوافق خلال الجلسات المقبلة .تابعوا التقرير أعلاه للمزيد من التفاصيل