إرتفاع مقلق بإصابات مرض الإيدز في العراق!

رغم تسجيل وزارة الصحة ارقاما كبيرة وبشكل تراكمي للمصابين بمرض الايدز الا انها تنفي الشائعات التي تحدثت عن امكانية انتقال الفايروس عن طريق جرعات اللقاح.ما هي أبرز طرق انتقال المرض بحسب الدكتور سيف علي؟ وماذا عن اللقاح؟تالتفاصيل كاملة في هذا التقرير من السومرية