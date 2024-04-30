Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فينيسيوس يحقق رقما مميزا ويتفوق على مبابي وهالاند
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الاعرجي: الإعلان عن التيار الوطني الشيعي هو اعلان العودة للعمل السياسي

خاص السومرية

2024-04-30 | 15:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
الاعرجي: الإعلان عن التيار الوطني الشيعي هو اعلان العودة للعمل السياسي
4,747 مشاهدة

أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، ان جولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة جاءت بعد اجتماع مع الاطار التنسيقي وتخويله ببرنامج الجولة الدولية واللقاءات الأخيرة، موضحا ان الإعلان عن التيار الوطني الشيعي هو اعلان عن عودة التيار الصدري للعملية السياسية بشكل رسمي.

وقال الاعرجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "حراك السوداني الأخير جاء بعد اجتماع مع الاطار التنسيقي وتم تخويله لتنفيذ الزيارات الأخيرة واللقاءات التي جمعته مع القادة الدوليين"، موضحا ان "هناك خوف من السوداني ونجاحاته الأخيرة وهناك من ينتقد موقفه من اخراج القوات الامريكية من العراق على الرغم من ان هذا الموضوع يتم وفق اتفاقات دولية يجري العمل عليها".

وأوضح انه "بالنسبة لملف الدولار السوداني حقق بعض النجاح وهذه المواضيع تحتاج الى عمل كبير والعراقيين كانوا امام رئيس وزراء وحاكم عربي تمكن ان يعارض الرئيس الأمريكي بموضوع العلاقة مع إسرائيل"، مبينا ان "ما تحدث به السوداني في أمريكا لم يستطع احد ان يتكلم به من خلال تبني ان العراق دولة وليست تابعة وهذا هو الموقف ولكن هل ستنفذ الاتفاقيات استبعد ذلك".

وبشان قلق بعض اطراف الاطار من السوداني، أشار الاعرجي ان "من يقلل من نجاح السوداني هم أعداء النجاح"، مبينا ان "موقف السوداني من وصف ايران بالجار وامريكا بالحليف الاستراتيجي اكد ان العلاقة مع ايران اقوى من علاقته بامريكا لان العلاقة مع الحليف ممكن ان تتغير حسب المواقف".

ولفت الى ان "الاتفاق مع الفصائل بوقف قصف المواقع الامريكية قد ينتهي خلال ثلاثة او أربعة أيام وتعود الأمور الى ما كانت عليه".

وأشار الاعرجي الى ان "القصف الإيراني لإسرائيل كان في ليلة سعيدة لكم الصواريخ التي وصلت إسرائيل بغض النظر عما اذا كانت اصابت أهدافها ام لا".

واكد ان "تشريع قانون مكافحة البغاء على الرغم من شكرنا للنواب على اقراره الا انه يحوي نواقص كثيرة في فقراته لانه تم على عجالة ونكاية بامريكا وبريطانيا"، وأوضح ان "ادخال الأمور الدينية في تشريع القوانين لا يعطي للقوانين قوة وموضوع تشريع القانون لسبق مطالبة السيد الصدر بتشريع قانون عيد الغدير لا اعتقد ان هذا هو السبب الرئيسي".

واكد ان "تشريع القانون لا يعني بالضرورة تطبيقه لانه يحتاج الى دولة قوية تستطيع ان تطبقه على ارض الواقع، والمجتمع يجب ان يكون متكامل من حكومة وبرلمان وشعب لكي نستطيع تطبيق هذه القوانين".

وعن التيار الوطني الشيعي، شدد الاعرجي على ان "السيد الصدر والمدرسة الصدرية اكدت دائما على الوطنية وحماية المذهب والوطن من أولوياته والتيار الصدري يعمل على ان يكون مرجعية سياسية شيعية في العراق".

ولفت الى ان "اعلان التيار الوطني الشيعي هو اعلان لعوده الى العمل السياسي بشكل رسمي"، موضحا ان التيار يعمل على تفتيت الاطار التنسيقي بان يكون البديل السياسي الناجح، لان انسحابهم من العملية السياسية كان خطأ كبير".

وبين الاعرجي، ان "التحالفات السياسية يجب ان تكون قبل الانتخابات لكي تكون واقعية وما يحدث من تحالفات بعد الانتخابات دائما ما تكون ضعيفة وترى عقدها يفرط بعد فترة قليلة"، مبينا ان "تحالف الأقوياء يحتاج الى مقومات كثيرة لكي ينجح".

وأوضح ان "انتخاب رئيس للبرلمان لن يتم الا بحلول الصيف ونحن بحاجة الى رئيس برلمان قوي لكي تنجح الدولة"، مبينا ان "ترشيح اكثر من مرشح دليل على ضعف السياسيين السنة لانهم لا يمثلون المكون المظلوم"، مشيرا الى ان "اجتماع الرئيس التركي اردوغان مع المكون السني يعتبر قلة حياء من طرف السياسيين السنة لانهم لم يستطيعوا ان يجتمعوا لحل قضاياهم بمجرد دعوة من رئيس دولة اجنبية يدعوهم لحل قضية رئاسة البرلمان ودعم الاتفاقات التركية مع العراق".

وأكد الاعرجي ان "الجانب السعودي لم يأتي بعروض جدية للاتفاق مع العراق على عكس الجانب القطري الذي قدم برامج جدية للاتفاق مع العراق على التنمية".

وبشأن قضية رئاسة فالح الفياض لهيئة الحشد الشعبي بين الاعرجي ان هذا الامر خلاف سياسي وليس مبني على أسس حقيقية وبناء هيئة الحشد الشعبي يحتاج الى التكاتف وليس الفرقة"، مبينا ان "فالح الفياض يمتلك مقومات تمكنه من رئاسة هيئة الحشد الشعبي بجدارة لما يمتلكه من خبرة وعلاقات مع جميع الأطراف"، ومن يعارض استمراره بالمنصب ويطعن بشرعيتها يطعن بشرعية المؤسسة ككل".
 
>> انضم الى السومرية على واتساب

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
13:30 | 2024-04-30
Play
العراق في دقيقة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
13:30 | 2024-04-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 30-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-30
Play
اتمنى أمنية للي بعدك 30-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-30
Morning Live
Play
Morning Live
الطلاق حل ام مشكلة في مجتمعنا - حلقة ١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-30
Play
الطلاق حل ام مشكلة في مجتمعنا - حلقة ١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-30
Play
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
صفات الأولاد من الأباء 30-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-30
Play
صفات الأولاد من الأباء 30-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
فقر مدقع ورعاية مفقودة - الحلقة ٢ | الموسم 9
14:30 | 2024-04-29
Play
فقر مدقع ورعاية مفقودة - الحلقة ٢ | الموسم 9
14:30 | 2024-04-29
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
الاثنين (العراق واليابان) 29-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-29
Play
الاثنين (العراق واليابان) 29-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج و فقرة شراح اسوي؟ 29-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-29
Play
فقرة الأبراج و فقرة شراح اسوي؟ 29-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-29
عشرين
Play
عشرين
عقارات الدولة .. آفات تلتهم المليارات - الحلقة ٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-04-28
Play
عقارات الدولة .. آفات تلتهم المليارات - الحلقة ٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-04-28
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
13:30 | 2024-04-30
Play
العراق في دقيقة ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
13:30 | 2024-04-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 30-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-30
Play
اتمنى أمنية للي بعدك 30-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-30
Morning Live
Play
Morning Live
الطلاق حل ام مشكلة في مجتمعنا - حلقة ١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-30
Play
الطلاق حل ام مشكلة في مجتمعنا - حلقة ١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-30
Play
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
صفات الأولاد من الأباء 30-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-30
Play
صفات الأولاد من الأباء 30-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
فقر مدقع ورعاية مفقودة - الحلقة ٢ | الموسم 9
14:30 | 2024-04-29
Play
فقر مدقع ورعاية مفقودة - الحلقة ٢ | الموسم 9
14:30 | 2024-04-29
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
الاثنين (العراق واليابان) 29-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-29
Play
الاثنين (العراق واليابان) 29-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج و فقرة شراح اسوي؟ 29-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-29
Play
فقرة الأبراج و فقرة شراح اسوي؟ 29-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-29
لقطات
Play
لقطات
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء!؟ | Morning Live
17:00 | 2024-04-28
Play
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء!؟ | Morning Live
17:00 | 2024-04-28
جيدة
جيدة
سيئة
سيئة
ازدحامات متفاوتة
ازدحامات متفاوتة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.