استمرار تذبذب اسعار صرف الدولار يقلق التجار والمواطن

بلا حل نهائي لهذه الأزمة، تستمر أسعار صرف الدولار بعدم الأستقرار، الأمر الذي يتسبب بركودٍ نسبي في الأسواق، وتجار الجملة يتخوفون من استمرار الوضع على ما هو عليه ما يؤدي الى خسائر مادية لهمهل ستحقق الخطة الاستراتيجية المقررة الاستقرار حسب رغبة المواطن والتاجر؟اليك مناشداتهم وآراء المختصين في هذا التقرير مع علي أح