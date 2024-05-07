خلافات داخلية على انتخابات الاقليم

حكومة كركوك المحلية: ازمة تشكيل ادارة المحافظة تراوح مكانها.. لا بديل عن الشراكة والتوافق.





مبادرات عده طُرِحت على طاولة المفاوضات لحسم ادارة كركوك لكن التفرد بالقرار جعل من الجمود يسيطر على المفاوضات، الامر الذي يستدعي جلوس القوى المؤثرة للوصول الى الشراكة والتوافق.

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