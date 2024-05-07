واسط.. الفلاحون يطالبون بتعويضات لسد خسائرهم

بعد كثرة المطالبات من قبل الفلاحين المتضررين جراء تلف محاصيلهم الزراعية بسبب الامطار الغزيرة الاخيرة شكلت حكومة واسط المحلية لجانا لرصد الاضرار والعمل على تحديد قيمتها لاستحصال الموافقات الرسمية الخاصة بالتعويضات.اليكم ما قاله محافظ واسط للسومرية في هذا التقرير.