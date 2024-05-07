ارتفاع اسعار الوقود وتأثيره على المواطن

بسبب ارتفاع سعر الوقود.. تباين في سعر النقل لسيارات الاجرة يدفع الكثيرين لاتخاذ وسائل بديلة

انعكست تاثيرات قرار رفع سعر الوقود الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي على عمل اصحاب سيارات الاجرة ما تسبب برفع سعر اجرة النقل على المواطنين. امير الخفاجي ومعه التفاصيل



