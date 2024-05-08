منصب رئيس البرلمان.. نواب يؤكدون: "لا تعديل للنظام الداخلي والعيساوي هو الاقرب"

اسبوع لاختيار البديل ونواب يؤكدون: لا تعديل للنظام الداخلي والعيساوي هو الاقرب

اذن امام القوى السنية اسبوعا واحدا لحسم استحقاقهم، اشهر من المناكافات انتهت بموقف الاطار التنسيقي الذي يعتزم عقد جلسة تخصص لانتخاب رئيس البرلمان، بلا تعديل للنظام الداخلي، والعيساوي هو الاقرب وفقا لنواب.