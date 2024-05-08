مطالبات بوضع حد للعمالة الاجنبية

لا تزال مشكلة الأجانب الذين لا يمتلكون إقامات أصولية بارزة دون حلولٍ جذرية، فمعظمهم مستمرون بمزاولة أعمالهم داخل البلاد رغم تشديد الإجراءات بحقهم وإلقاء القبض على العديد منهم وخصوصاً ممن دخلوا عالم الجريمة.ماذا أكّدت الجهات الحكومية للسومرية؟ وهل من إجراءات قانونية تتخذ بحقهم؟تابعوا تصريح الناطق الرسمي بأسم وزارة الداخلية مقداد ميري في هذا التقرير.