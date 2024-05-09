ملف تصدير النفط عبر الاراضي التركية تحت سيطرة السياسيين

مراقبون: قرارات سياسية تتحكم بحسم ملف تصدير النفط عبر الاراضي التركية.

لا يزال ملف تصدير النفط عبر الاراضي التركية عالقاً رغم كل الخطوات التي وصفت بالبداية الجديدة للعلاقات بين بغداد وانقرة، يرى البعض أن قرارات سياسية تتحكم بالامر بعيداً عن المشكلات الفنية.



ماذا قال المحلّلون السياسيون والمختصون لعدسة السومرية؟ تابع التفاصيل في التقرير أعلاه.