انهاء مهمة التحالف الدولي.. مراقبون: المفاوضات قد تستغرق المزيد من الوقت للتوصل الى نتائج مرضية

لم يتضح بعد شكل نتائج المفاوضات الثنائية بين بغداد وواشنطن حول انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ويرى البعض ان هذه المفاوضات قد تستغرق وقتا للتوصل الى نتائج مرضية للطرفين وتراعي المصالح المشتركة.