مجدداً.. مطالبات بتفعيل قانون "من أين لك هذا"

تتزايد الحاجة لتطبيق قانون من اين لك هذا خصوصا وان نسب الفقر تجاوزت العشرين بالمئة في وقت كشفت تصريحات مسؤولين سابقين عن وجود اكثر من ثلاثين مليارديرا في البلاد تتجاوز ثرواتهم المليار دولار.. امير الخفاجي ومعه التفصيلات.اكثر من ثلاثين مليارديرا واكثر من الف وخمسمئة مليونير كونوا ثرواتهم خلال العقدين الماضيين دون حسيب او رقيب ما دفع الكثيرين للتساؤل عن مصير تلك الثروات. فماذا يقول بعض السياسيين عن هذه المشكلة؟تابعوا التفاصيل كاملة في هذا التقرير.