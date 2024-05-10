واسط.. جشع اصحاب المولدات الاهلية يثير غضب المواطنين‎

مع حلول الصيف.. جشع اصحاب المولدات الاهلية يثير غضب المواطنين



اعرب اهالي محافظة واسط عن امتعاضهم من جشع اصحاب المولدات الاهلية من خلال عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية للامبير فيما علل اصحاب المولدات هذا الى تكاليف الاعطال الباهضة.



كيف دافع أصحاب المولدات عن أعمالهم وسط مهاجمة المواطنين لهم؟ كل التفاصيل في هذا التقرير من السومرية