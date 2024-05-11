ترقب لحسم منصب رئيس البرلمان بوجود التوافق "السني" او بعدمه

وبالتزامن مع المطالب الجارية بتعديل النظام الداخلي للمجلس، يقف البعض بالضد من هذه الخطوة، لأن اجراء هذه الخطوة سيعد سابقة كما يؤكدون، إذ لا يمكن اجراء التعديلات مع كل مطلب يرفع بحسب نواب.ويعطل تأخر حسم الموضوع تمرير ملفات عديدة ابرزها الموازنة، تبعاً لانشغال القوى السياسية بالمباحثات الجارية، وذلك يتطلب وضع حلول ضمن المسارات القانونية والدستورية لانهاء حالة الانسداد الحاصلة.