إنتاج التمور في واسط لا فائدة منه بسبب التهريب

تعد محافظة واسط من المحافظات الغنية بانتاج التمور بجميع انواعها ومنها النادرة الا ان هذا الانتاج لايعود بالفائدة الى هذه المحافظة بسبب تهريبها إلى دول الجوار ومن ثم تعود بأسعار مضاعفة وسط مطالبات بإتخاذ اجراءات لحماية الثروة الوطنية.رئيس الجمعيات الفلاحية في واسط طاهر ثامر يشكو عبر السومرية عن الواقع الزراعي السيء في المحافظة.تابعوا التقرير أعلاه للمزيد من التفاصيل.