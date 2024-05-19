مليارات الدنانير تدفع.. المواطنون يطالبون بتقنين عمل شركات الدفع الالكتروني 

بسبب استقطاع مبالغ مالية تصل الى نحو ثلاثة الاف دينار، يطالب المواطنون بتقنين عمل شركات الدفع الالكتروني ومحاسبة منافذ الدفع المخالفة لما تسببه هذه العملية من استنزاف لمدخولات المواطنين.كيف يشرح الخبير الإقتصادي وسام الحلو للسومرية وضع شركات الدفع الالكتروني وما الحلول لضبط هذه الشركات؟كل التفاصيل مع أمير الخفاجي في هذا التقرير.