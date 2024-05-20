بالفيديو: البضائع الصينية تغزو الأسواق العراقية

لا تزال الصناعة المحلية في البلاد تعاني من الاهمال والاندثار خصوصاً بعد تزايد نسب استيراد البضائع من دول عدة خصوصا من الصين.ماذا قال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي لعدسة السومرية؟ تابع التفاصيل في التقرير أعلاه مع حسين عدنان.