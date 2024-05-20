الشارع العراقي يفقد الامل من وعود حسم منصب رئيس البرلمان

استياء واضح بدت ملامحه على الشارع بعد الاحداث التي شهدتها جلسة اختيار رئيس البرلمان، وسط دعوات للتوجه نحو إقرار القوانين التي ينتظرها الشارع لحظة بلحظة.المواطنون فقدوا الأمل من وعود حسم منصب الرئيس.. ويحثون النواب على البدء بتشريع القوانين المهمة.هشام وسيم والتفاصيل في التقرير أعلاه من السومرية