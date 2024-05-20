مجلس الوزراء يصوت على جداول الموازنة والبرلمان في حالة "قلق" من ارتفاع ارقامها

بعد التصويت على جداول الموازنة من قبل الحكومة تستعد اللجان المعنية في مجلس النواب لادخالها في مرحلة الدراسة واجراء الاستضافات مع الجهات التنفيذية لمناقشة وحدات الانفاق المرتفعة والتي تسببت بقلقل للبرلمان .