مجلس الوزراء يصوت على جداول الموازنة والبرلمان في حالة "قلق" من ارتفاع ارقامها

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
على بعد مسافة من الحب
من
09:00 AM
الى
10:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعيين بلاسخارت منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-489124-638518771092051474.jpg
مجلس الوزراء يصوت على جداول الموازنة والبرلمان في حالة "قلق" من ارتفاع ارقامها
خاص السومرية
الموازنة العامة.. مجلس الوزراء يصوت على جداولها والبرلمان في حالة "قلق" من ارتفاع ارقامها
2024-05-20 | 16:29
2024-05-20T16:29:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/y2xodjw7gpukrixyawcpng?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d489124%26topic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26stopic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=8153213e-4108-42b2-a6a3-966cc5829874&InitAdsBeforePlayer=1
مجلس الوزراء يصوت على جداول الموازنة والبرلمان في حالة "قلق" من ارتفاع ارقامها
123 مشاهدة
الموازنة العامة.. مجلس الوزراء يصوت على جداولها والبرلمان في حالة "قلق" من ارتفاع ارقامها
بعد التصويت على جداول الموازنة من قبل الحكومة تستعد اللجان المعنية في مجلس النواب لادخالها في مرحلة الدراسة واجراء الاستضافات مع الجهات التنفيذية لمناقشة وحدات الانفاق المرتفعة والتي تسببت بقلقل للبرلمان .
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
سياسة
خاص السومرية
بالفيديو
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تضارب الأنباء بشأن العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني
دوليات
29.41%
14:40 | 2024-05-19
تضارب الأنباء بشأن العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني
14:40 | 2024-05-19
فعل فاعل ام عطل فني.. إيران تكشف سبب سقوط مروحية رئيسي
دوليات
27.58%
11:50 | 2024-05-20
فعل فاعل ام عطل فني.. إيران تكشف سبب سقوط مروحية رئيسي
11:50 | 2024-05-20
أجهزة التكييف قد تتحول لقنبلة.. تحذيرات هامة للعراقيين لتجنب حرائق الصيف
محليات
21.53%
03:15 | 2024-05-20
أجهزة التكييف قد تتحول لقنبلة.. تحذيرات هامة للعراقيين لتجنب حرائق الصيف
03:15 | 2024-05-20
"مسيرة تركية" تبث صوراً فوق منطقة حادثة مروحية رئيسي
دوليات
21.48%
19:11 | 2024-05-19
"مسيرة تركية" تبث صوراً فوق منطقة حادثة مروحية رئيسي
19:11 | 2024-05-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-05-21
ناس وناس
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-05-21
الهوا الك
أخطاء طبية ونساء تعيل عائلاتها - الحلقة ٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-20
الهوا الك
أخطاء طبية ونساء تعيل عائلاتها - الحلقة ٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-20
منتدى سومر
طلبات 20-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-20
منتدى سومر
طلبات 20-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-20
استديو Noon
لماذا يكذب الرجل على المرأة ؟ 20-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-20
استديو Noon
لماذا يكذب الرجل على المرأة ؟ 20-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-20
Morning Live
ظاهرة انتشار الكلاب السائبة - حلقة ٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-20
Morning Live
ظاهرة انتشار الكلاب السائبة - حلقة ٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
عشرين
مجلس النواب.. عراك السياسة يؤجل حسم الرئاسة - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-19
عشرين
مجلس النواب.. عراك السياسة يؤجل حسم الرئاسة - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-19
خط أحمر
عملية دفع الكتروني وهمية - الحلقة ٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-05-19
خط أحمر
عملية دفع الكتروني وهمية - الحلقة ٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-05-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-05-21
ناس وناس
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-05-21
الهوا الك
أخطاء طبية ونساء تعيل عائلاتها - الحلقة ٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-20
الهوا الك
أخطاء طبية ونساء تعيل عائلاتها - الحلقة ٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-20
منتدى سومر
طلبات 20-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-20
منتدى سومر
طلبات 20-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-20
استديو Noon
لماذا يكذب الرجل على المرأة ؟ 20-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-20
استديو Noon
لماذا يكذب الرجل على المرأة ؟ 20-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-20
Morning Live
ظاهرة انتشار الكلاب السائبة - حلقة ٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-20
Morning Live
ظاهرة انتشار الكلاب السائبة - حلقة ٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
لقطات
ربيت بنتي 19 سنة بتعبي وعلى نققتي | 52 دقيقة
17:00 | 2024-05-19
لقطات
ربيت بنتي 19 سنة بتعبي وعلى نققتي | 52 دقيقة
17:00 | 2024-05-19
عشرين
مجلس النواب.. عراك السياسة يؤجل حسم الرئاسة - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-19
عشرين
مجلس النواب.. عراك السياسة يؤجل حسم الرئاسة - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
انخفاض الدولار أمام الدينار
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.