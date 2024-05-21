لنجاح الخطة الزراعية في العراق.. هذا ما يحتاجه الفلاح!

حتى بعد ارتفاع مناسيب المياه لا يزال الفلاح العراقي لديه بعض الاحتياجات التي يجب على الحكومة توفيرها لنجاح الخطة الزراعية الصيفية في البلاد.عضو الاتحاد العام للفلاحين محمد خضر شهاب يشرح عبر السومرية عن الإحتياجات التي يجب توفيرها للفلاح، فهل ستلبّي الحكومة مطالب المزارعين؟كل التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان.