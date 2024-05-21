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مجلس النواب يتسلم جداول موازنة 2024
خاص السومرية
السومرية نيوز-سياسة
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تسلم البرلمان جداول موازنة 2024 من الحكومة.
2024-05-21 | 05:30
2024-05-21T05:30:56+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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مجلس النواب يتسلم جداول موازنة 2024
2,697 مشاهدة
السومرية نيوز-سياسة
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تسلم البرلمان جداول موازنة 2024 من الحكومة.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "الأمين العام لمجلس النواب تسلم جداول الموازنة من الحكومة واحالها لرئاسة مجلس النواب".
وأول الامس الاحد، صوت مجلس الوزراء على جداول موازنة 2024 خلال جلسة استثنائية، حيث تضمنت الجداول تقدير الإيرادات بأكثر من 144 تريليون دينار، ونفقات بنحو 211 تريليون دينار، وعجز بأكثر من 63 تريليون دينار.
وبلغت النفقات الاستثمارية قرابة 55 تريليون، اما النفقات التشغيلية اكثر من 150 تريليون دينار.
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