في نشرة السومرية.. البرلمان يشرع "عطلة الغدير" ويمضي نحو موازنة 2024

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الأربعاء 22 ايار 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

خلال المشاركة في مراسيم التشييع.. العراق يقدم واجب العزاء بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه



بضمنها عطلة عيد الغدير .. البرلمان يصوت على قانون العطل الرسمية.. والسيد الصدر يدعو اتباعه لصلاة الشكر



اجتماعات مكثفة للاتفاق على جداول الموازنة.. البرلمان يسابق الزمن لتمريرها.. وامتعاض شعبي لتأخرها



لهيب الصيف يحرق الوعود الحكومية.. الكهرباء الوطنية الضيف الغائب عن البيوت العراقية



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