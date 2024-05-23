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تزوير العملة.. ظاهرة مخيفة وتفاقم الإنهيار الإقتصادي في العراق

خاص السومرية

2024-05-23 | 06:08 2024-05-23T06:08:07+00:00
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تزوير العملة.. ظاهرة مخيفة وتفاقم الإنهيار الإقتصادي في العراق

1,894 مشاهدة

العملة النقدية المزورة.. مواطنون يعانون من مشكلة "تزوير العملة" التي اخذت تنتشر بشكل واسع في الاسواق المحلية

تزوير العملة المحلية اصبح مشكلة يعاني منها المواطنون خصوصاً أصحاب المحال التجارية بسبب تطابقها مع العملة الأصلية وصعوبة تمييزها.

إلى ماذا دعا التجار والمواطنون الحكومةَ وهل من حلول مطروحة لحلّ المشكلة؟

تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع علي أحمد
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