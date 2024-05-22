بعد قرارات المحكمة الاتحادية ... ترقب لموقف المفوضية بشأن موعد إنتخابات الإقليم

اعادت قرارات المحكمة الاتحادية الامور الى نصابها الاول, ليدخل الامر مرحلة انتظار وترقب لموقف المفوضية لتحديد ما اذا كان موعد اجراء العملية الانتخابية سيتغير وذلك يرتبط بجاهزية المفوضية.





من جديد يفكر الديمقراطي الكردستاني بالعودة لخوض غمار العملية الانتخابية هناك, خاصة بعد قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة, مع التأكيد على احقية جميع المكونات بالمشاركة نظراً لاهمية الموضوع.

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